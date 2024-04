RĂZVAN SUMA: „Eu trăiesc cu violoncelul alături, tot timpul” Numele lui Razvan Suma nu se desparte de violoncel. Nu doar in concepția publicului, ci și in realitatea artistului. Razvan a reușit sa promoveze acest instrument pentru publicul generalist, iar acest fapt mi se pare un caștig pentru Muzica, mai ales ca reușește sa mențina atenția asupra lui – și a violoncelului – de foarte mulți ani deja. Organizeaza turnee, festivaluri, concursuri… și pentru ca e neobosit l-am intrebat cum face. „Violoncelul mi s-a pus in brațe din cauza unui auz needucat. Practic, eram afon in clasa intai” – Te-ai nascut la Cluj. Familia in care te-ai format avea tradiție in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in prima saptamana de la lansarea inscrierii in clasa intai, au fost depuse peste 4900 de cereri pe platforma escoala.chisinau.md, reprezentand jumatate din numarul total al copiilor ce urmeaza sa fie inmatriculați in clasa intai, pentru anul de studii 2024-2025.

- Inscrieri la clasa pregatitoare 2024. Ce trebuie sa știe parinții. Cererile pot fi depuse din 11 aprilie. Ghidul ministerului Inscrieri la clasa pregatitoare 2024. Perioada de depunere a cererilor va fi in 11 aprilie-14 mai. Ministerul Educației a pus la dispoziție un ghid cu informații pentru parinți.…

- Școala Gimnaziala Nr. 3 Piatra Neamț, cu sediul in Piatra Neamț, Str. P-ța 22 Decembrie nr. 1, județul Neamț, telefon/fax 0233.212.315, e-mail: [email protected], cod fiscal 17404178, Organizeaza licitație publica in vederea inchirierii de spații in cele 2 corpuri de cladire ce aparțin domeniului…

- Asociația pentru SMURD Maramureș organizeaza luni, 11 martie, intre orele 09.00-13.00, la Biblioteca Județeana ”Petre Dulfu” Baia Mare un curs teoretic și practic de resuscitare basic life support pentru voluntarii asociației. Moderator va fi dr. Mihaela Pasc – medic primar medicina de urgența. Vlad…

- Suspectul in moartea unei fetițe de 11 ani este acuzat de crima capitala dupa ce cadavrul fetei a fost gasit intr-un rau legat de o stanca. Don Steven McDougal, prietenul de familie al fetei, este acuzat ca a ucis-o pe Audrii Cunningham, de 11 ani, in Livingston, Texas. McDougal – care se afla deja…

- Crima infioratoare in Romania. Un tanar de 24 de ani, abia intors in tara din Franta, a devenit calaul propriilor parinti. Individul si-a injunghiat mortal tatal si mama, iar apoi a stat cu ei in casa ore bune inainte sa anunte politistilor fapta. Vecinii il stiau drept un consumator de droguri cu o…

- Una dintre cele mai cautate școli gimnaziale din Brașov s-a confruntat cu o serie de scandaluri la inceputul anului. Dupa vacanța de iarna, parinții au raportat ca nu pot trimite copiii la școala din cauza unui coleg cu un comportament extrem de agresiv, ceea ce a starnit nemulțumirea acestora.Dupa…