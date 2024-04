Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Membrii ansamblului de dansuri populare ‘Florile Visei’ al comunei Seica Mare (judetul Sibiu), 20 de copii si adolescenti, vor reveni vineri seara in Romania cu aeronava cu care s-a deplasat prim-ministrul Marcel Ciolacu in vizitele efectuate in…

- Premierul Marcel Ciolacu a postat imagini din aeronava oficiala cu care revina in tara, alaturi de grupul de tineri blocati pe aeroportul din Dubai, el afirmand ca zambetele lor i-au dat energie cat toate cafelele baute in ultimele zile.

- Vremea a luat-o razna in multe state din lume, iar ploile și vijeliile fac ravagii. Și Emiratele Arabe Unite au fost lovite de furtuni și fenomene extreme, ceea ce a dat peste cap planurile turiștilor. Mulți oameni au ramas blocați in Dubai, iar pentru a reveni in țara, au fost nevoiți sa scoata din…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis un anunț de ultima ora referitor la situația de urgența din Dubai, unde mai mulți romani au fost blocați din cauza inundațiilor devastatoare. Autoritațile locale și echipa diplomatica romana au mobilizate pentru a interveni și a oferi asistența acestor cetațeni…

- Ministerul de Externe anunta ca un grup de cetateni romani, ramas blocat pe Aeroportul din Dubai, a revenit in Romania. Alte doua grupuri au cerut ajutor pentru cazare, pana la revenirea in țara.

- Ultima ora: Romani blocați in Dubai, din cauza inundațiilor: MAE a intrat in alerta Doua grupuri de cetațeni romani ale caror curse aeriene au fost anulate din cauza fenomenelor meteorologice extreme sunt blocate in Aeroportul Internațional Dubai, anunța MAE, relateaza Mediafax.

- In contextul fenomenelor meteorologice extreme care afecteaza teritoriul Emiratelor Arabe Unite, Ministerul Afacerilor Externe MAE , prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Dubai, are in atentie si monitorizeaza situatia a doua grupuri de cetateni romani aflati in Aeroportul International…

