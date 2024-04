Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe anunta ca un grup de cetateni romani, ramas blocat pe Aeroportul din Dubai, a revenit in Romania. Alte doua grupuri au cerut ajutor pentru cazare, pana la revenirea in țara.

- Anunț important pentru romani! Se pregatește o schimbare majora in ceea ce privește buletinele de identitate. Autoritațile se pregatesc sa includa informații vitale de sanatate pe noile acte, o mișcare care ar putea face diferența intre viața și moarte in situații de urgența.

- Doua romance care locuiau in blocul din Valencia unde joi seara a izbucnit un puternic incendi u sunt de negasit, conform administratorului cladirii. Doua romance, mama și fiica, date disparute dupa uriașul incendiu care a mistuit un bloc in Valencia, spun administratorii imobilului. Reprezentantii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare pentru cetațenii romani! Mai exact, autoritațile informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Islanda ca autoritatile locale mentin in atentie riscurile asociate activitatii vulcanice latente (eruptii,…

- Sunt in continuare proteste ale fermierilor in Franța, iar mai multe drumuri sunt blocate. In acest context, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atenționare de calatorie.MAE ii informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica…