Stiri pe aceeasi tema

- Emacris Trans SRL modifica imobilul pe care il construieste in orasul Eforie Nord, strada Dorobantilor, Lot 97 si 98. Societatea a solicitat, in acest sens, de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta emiterea acordului de mediu. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru…

- Direcția Generala Anticorupției Arad a declansat marti verificarea activitatii mai multor angajati ai Agentiei de Control si Incasare Nadlac 2. Aceștia sunt suspectati de savarsirea unor actiuni asimilate faptelor de coruptie. Actiunea a fost initiata in urma unor sesizari ale Companiei Nationale de…

- Brazii pot fi aruncați in apa riurilor, in scopul crearii unui habitat mai bun pentru pești, a declarat reprezentanta Agenției de Mediu, Daniela Ciobanica. Potrivit specialistei, instituția incurajeaza cetațenii sa foloseasca brazii și in calitate de ingrașamint organic in agricultura, gradinarit sau…

- Guvernul a facut schimbari in ultima luna din 2023 in organizarea agenției care va monitoriza companiile de stat. A modificat organigrama, dar și salarizarea conducerii. Lefurile vor fi mai mari cu aproximativ 10.000 de lei brut. In an de restriște bugetara, Guvernul a decis inființarea unei „super-agenții”…

- Polonia a retinut o femeie din Belarus banuita de spionaj si de furnizarea catre serviciile de securitate belaruse a unor informatii despre diaspora belarusa din Polonia, a anuntat marti Agentia de Securitate Interna poloneza.

- Agenția de Mediu informeaza despre pericolul, pe care-l reprezinta artificiile atit pentru oameni, dar și pentru pasari și animale. Anual, in perioada sarbatorilor de iarna, in toata lumea se folosesc mii de tone de artificii, petarde și alte produse pirotehnice. Și asta in condițiile in care acestea…

- Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a prezentat, in contextul saptaminii anticorupție, un raport de bilanț, in care a notificat cele mai importante realizari ale Agenției pe parcursul anului 2023. Printre acestea sint menționate sechestrele aplicate pe bunuri, inclusiv pe mașini de…

- Dupa ce in data de 27 noiembrie au intrat in greva generala, cerandu-le guvernanților satisfacerea mai multor revendicari, maine, 4 decembrie, angajații Casei Județene de Pensii (CJP) Bacau și cei ai Agenției Județene de Plați și Inspecție Sociala (AJPIS) Bacau iși vor relua activitatea, conform programului…