Stiri pe aceeasi tema

Echipele Manchester United, AS Roma, Union Berlin si Sahtior Donetk s-au calificat, joi, in optimile de finala ale Ligii Europa, informeaza news.ro.

Echipele Fiorentina, Lech Poznan, FC Basel si Gent s-au calificat, joi, in optimile de finala ale Conference League. Dintre echipele calificate, Fiorentina a castigat returul cu Braga, scor 3-2, revenind de la 0-2, informeaza news.ro.

Formatiile Anderlecht, Sheriff si AEK Larnaca s-au calificat, joi, in optimile de finala ale Conference League, castigand confruntarile din play-off.

Formatiile FC Barcelona si Manchester United au terminat la egalitate, joi, scor 2-2, in prima mansa a play-off-ului Ligii Europa.

Un tratament administrat cu ajutorul unui spray nazal impotriva migrenelor, dezvoltat de gigantul farmaceutic american Pfizer, a demonstrat efecte pozitive impotriva acestor dureri si a altor simptome, potrivit unui studiu publicat joi, informeaza AFP.

Vicecampioana CSM Bucuresti a incheiat grupa A din Liga Campionilor pe locul 2, iar campioana Rapid este pe locul 4 in grupa B. Rezultatele de duminica, in ultima etapa a grupelor, au stabilit programul meciurilor din optimile de finala.

Echipa Trabzonspor va juca la 16 februarie, pe teren propriu, cu FC Basel, in play-off-ul pentru optimile Conference League. Presedintele clubului turc, Ahmet Agaoglu, a anuntat ca toti banii obtinuti din organizarea meciului vor fi donati celor afectati de cutremurele devastatoare de la inceputul

Echipele AS Roma si Fiorentina s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei Italiei la fotbal, in urma meciurilor disputate joi seara.