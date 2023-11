Stiri pe aceeasi tema

- Un cablu rusesc de telecomunicatii a fost avariat in Marea Baltica in luna octombrie, odata cu alte infrastructuri submarine din zona, printre care si gazoductul Balticconnector care leaga Finlanda de Estonia, au anuntat luni autoritatile finlandeze.

- A fost anunțat principalul suspect in ancheta privind avarierea gazoductului BalticconnectorPolitia finlandeza a anuntat vineri ca o nava sub pavilion Hong Kong se afla in centrul anchetei asupra gazoductului Balticconnector, care leaga Finlanda de Estonia si a fost avariat la inceputul lunii octombrie…

- Kremlinul si-a exprimat miercuri ingrijorarile legate de scurgerile de gaze detectate duminica la gazoductul submarin Balticconector, dintre Finlanda si Estonia, dupa ce guvernul de la Heslsinki a anunțat marți avarierea acestuia.

- Ca urmare, preturile gazelor europene au crescut. O ancheta cu privire la ceea ce s-a intamplat este in desfasurare de duminica si nu se stie ce anume a cauzat prejudiciul. ”Aceste evenimente nu au niciun impact asupra securitatii noastre de aprovizionare”, a declarat presedintele finlandez Sauli Niinisto…

- Autoritațile bulgare vor interzice intrarea mașinilor rusești in țara, a declarat șeful Poliției de Frontiera , Anton Zlatanov, la televiziunea naționala, fiind citat de cotidianul 24 de Ore.„Am lucrat foarte activ de joi (28 septembrie), pana ieri (1 octombrie). Sunt sigur ca pana la sfarșitul zilei…

- Finlanda va inchide incepand de sambata frontierele pentru autoturismele inmatriculate in Rusia, luand aceeași masura ca și statele baltice (Lituania, Letonia și Estonia), care au implementat deja aceasta decizie in conformitate cu instrucțiunile emise saptamana trecuta de Comisia Europeana. Interdicția…

- Media de varsta a tinerilor europeni de a parasi casa parinteasca este de 26,4 ani. In Romania, varsta este mai mare, de 27,7 ani in scadere fața de acum 10 ani. In 2022, tinerii din UE au parasit domiciliul parintesc in medie la varsta de 26,4 ani. Cu toate acestea, media de varsta a variat in funcție…

- Comisia Europeana a dat recent publicitatii un raport in care identifica statele membre expuse riscului de a nu indeplini obiectivele pentru 2025 privind pregatirea pentru reutilizarea si reciclarea deseurilor municipale si a tuturor deseurilor de ambalaje si obiectivul pentru 2035 vizand depozitarea…