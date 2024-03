Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara, a votat joi o rezolutie in care solicita Uniunii Europene(UE) sa sprijine Ucraina cu orice are nevoie pentru castigarea razboiului contra Rusiei, potrivit agerpres.ro. Rezolutia, adoptata cu 451 de voturi pentru, 46 de voturi si 49 de abtineri, subliniaza…

- Au trecut doi ani de la debutul invaziei Rusiei in Ucraina, un eveniment care a modificat drastic peisajul geopolitic al Europei de Est. Pentru Romania, un stat membru NATO și al Uniunii Europene care imparte o granița cu Ucraina, repercusiunile conflictului au fost profunde, remodelandu-i structura…

- Ungaria a impiedicat statele membre ale Uniunii Europene sa semneze o declaratie comuna pentru a marca doi ani de la invazia pe scara larga a Rusiei in Ucraina, au declarat pentru Bloomberg persoane familiarizate cu aceasta chestiune.

- ''In cadrul discutiilor, cei doi oficiali au apreciat dialogul substantial si constant pe palierul politico-militar si au abordat modalitati de consolidare a cooperarii, atat in plan bilateral, cat si in cadrul NATO si UE. In acest context, au fost evidentiate ca prioritati comune consolidarea posturii…

- Ideea ca Europa s-ar putea confrunta cu un exces de investiții in terminale de gaze lichefiate (LNG) prinde tot mai mult contur. Dupa analiștii Reuters care spun ca s-ar putea ajunge la un surplus de gaze lichefiate și o infrastructura supraabundenta, a venit randul specialiștilor de la Institutul pentru…

- Nicolas Tenzer, președintele Centrului francez pentru studiul și cercetarea deciziilor politice, a declarat ca Rusia ar trebui sa sufere o infrangere similara cu Germania și Japonia in cel de-al Doilea Razboi Mondial. El a menționat ca rezultatul bataliei din Ucraina va decide viitorul pentru deceniile…

- O serie de documente interne obținute de presa internaționala indica faptul ca centrala nucleara construita de Rusia in Belarus se confrunta cu probleme semnificative, generand ingrijorari cu privire la securitatea nucleara in regiune. Minsk-ul a negat vehement aceste dezvaluiri. Inca din februarie…

- Kievul a anuntat joi un acord de cooperare cu SUA care urmareste incurajarea productiei de armament in Ucraina pentru ca aceasta sa continue sa lupte impotriva invaziei ruse, pe fondul temerilor privind reducerea ajutorului occidental, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Documentul, semnat in cadrul…