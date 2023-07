Un startup co-fondat, la Londra, de un IT-ist de origine romana, care dezvolta tehnologii de inteligența artificiala pentru evaluarea pagubelor suferite de mașini și locuințe in urma unor incidente, a obținut, marți, o noua finanțare de 65 de milioane de dolari, condusa de fondul japonez de investiții SoftBank Vision 2, unul dintre cei mai mari investitori in startup-uri tech, la nivel mondial.