Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Piatra-Neamț a primit, ca urmare a solicitarii primarului Andrei Carabelea, suma de 16.517.000 lei de la Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului. Potrivit Legii Bugetului de stat pentru 2024, sume importante de bani din impozitul pe venit – din salarii, pensii mari, dividende și…

- Primarul Capitalei a fost intrebat, joi, intr-o conferinta de presa cat este datoria Termoenergetica fata de Elcen, avand in vedere ca la sfarsitul lunii octombrie se ridica 427 de milioane de lei. “Datoria in momentul asta, nu stiu, e de ordinul 600-700 de milioane de lei. Sunt niste socoteli complicate…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff este sportiva cea mai bine platita in anul 2023, conform unui clasament realizat de Sportico, platforma specializata in informatii din industria sportului, in care britanica Emma Raducanu se afla pe pozitia a patra. Gauff (19 ani), numarul 3 mondial si laureata…

- Mai multe țari și organizații caritabile prezente la summitul ONU privind clima, COP28, au oferit o finanțare totala de 777 de milioane de dolari pentru eradicarea bolilor tropicale neglijate, care s-ar putea agrava din cauza incalzirii globale. Din cauza incalzirii globale, bolile tropicale s-ar putea…

- S-a lansat reality show-ul Squid Game. Despre ce este vorba! Squid Game a fost in 2021 cel mai urmarit serial al anului pe Netflix. Producția coreeana spune povestea unor jucatori care accepta sa intre intr-un joc al morții. Iși joaca propriile vieți pentru șansa de caștiga 38.5 milioane de dolari.…

- 14 romani sunt cercetați in SUA pentru ca ar fi facut parte dintr-o rețea care asigura obținerea ilegala de ajutoare de șomaj in California. Un roman de 27 de ani a fost reținut de polițiști.Marți, polițiștii de crima organizata și procurorii DIICOT au facut, in baza unei comisii rogatorii internaționale…

- Doi tineri antreprenori romani și-au lansat un startup IT, anul trecut, in SUA, iar acum au obținut o finanțare de capital de risc de 4,7 milioane de dolari, de la fonduri de investiții americane.

- Rompetrol Rafinare a facut publice, miercuri, rezultatele pe primele noua luni ale anului in curs, acestea indicand pierderi nete de 3,5 milioane de dolari, dar si scaderi in ceea ce priveste cifra de afaceri si profitul operational. „In primele 9 luni din 2023, compania a inregistrat rezultate financiare…