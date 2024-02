Stiri pe aceeasi tema

- ”Valoarea totala a premiilor din promotiile de consumatori cu tragere la sorti desfasurate de companiile romanesti in anul 2023 a fost de aproximativ 10 milioane de euro”, potrivit estimarilor Mediapost Hit Mail, companie organizatoare de promotii de consumatori din Romania. Suma totala a campaniilor…

- Romanii au realizat anul trecut peste 644 milioane de tranzactii cu banca digitala Revolut, in crestere cu 75% fata de 2022, adica aproape 74.000 de tranzactii pe ora, in medie. Cele mai mari sume au fost directionate catre magazinele de produse alimentare (peste 770 milioane de euro), baruri, cafenele…

- Numarul transferurilor catre Romania a crescut anul trecut cu 17% fata de 2022, la 13,3 milioane de tranzactii efectuate din 75 de tari si teritorii, iar clientii din Romania au facut peste 14 milioane de transferuri internationale de bani catre utilizatori din 174 de tari, potrivit unui studiu realizat…

- Numarul transferurilor catre Romania a crescut in 2023 cu 17% fața de 2022, la 13,3 milioane de tranzacții efectuate din 75 de țari și teritorii. Clienții Revolut din Romania au facut peste 14 milioane de transferuri internaționale de bani catre utilizato

- Fondurile transferate in Romania, in primele șase luni ale anului, au crescut cu 15% fața de 2022, conform datelor inregistrate de super-aplicația financiara Revolut, care are 35 de milioane de clienți, din care 3,5 milioane in Romania. In privința numarului de tranzacții realizate, atat catre Romania,…

- Mircea Fechet, ministrul Mediului, a anuntat miercuri un program de finantare de inlocuire a sobelor vechi, cu randament ineficient, cu unele noi, el precizand ca AFM pune la dispozitie pentru inceput 500 de milioane de lei, iar fiecare beneficiar va primi maximum 10.000 de lei pentru a inlocui aceste…

- Liberalii iși fac calcule pentru anul electoral 2024, iar primul test major va fi la alegerile europarlamentare. Cei de la PNL mizeaza pe o prezența masiva in Romania, asta pentru ca cetațenii romani sunt pro-europeni și datele ultimului Eurobarometru arata o prezența in jur de 50%.Conform surselor…

- Tornada Roșie lovește din plin Romania. Ce este acest fenomen? Milioane de romani sunt afectați la final de an. Fenomenul Tornada Roșie este in perioada sa de varf in acest weekend. A pus deja stapanire pe milioane de romani, anunța antena3.ro. Tornada Roșie inseamna deci, un weekend aglomerat atat…