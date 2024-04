Stiri pe aceeasi tema

- ”In cea de-a doua editie a programului de titluri de stat FIDELIS din 2024, desfasurata de Ministerul Finantelor in parteneriat cu Morning Glory si Rock FM, au investit 1.626 donatori, un numar record, depasind toate editiile anterioare. Suma investita de acestia a fost de peste 266 milioane lei, cea…

- ”In prima editie a programului de titluri de stat FIDELIS din 2024, desfasurata de Ministerul Finantelor in parteneriat cu Morning Glory si Rock FM, au investit 1405 donatori, un numar record, depasind toate editiile anterioare. Suma investita de acestia a fost de peste 135,336 milioane lei. Cei 1.405…

- Ministerul Finanțelor a facut un imprumut! Mai exact, Ministerul Finantelor a imprumutat, joi, 340 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 168 de luni si un randament mediu de 6,55% pe an, conform datelor publicate de Banca…

- Ministerul Finantelor lanseaza, miercuri, prima editie a programului de titluri de stat Fidelis din 2024. Se pot cumpara titluri in lei si euro cu scadente cuprinse intre 1 si 5 ani. Pentru titlurile de stat cu scadenta la un an, dobanda este de 6%, iar pentru cele in euro tot cu scadenta la un an…

- Incepe prima editie a programului de titluri de stat Fidelis din 2024, iar donatorii de sange beneficiaza de dobanzi mai mari. Ministerul Finantelor lanseaza, miercuri, 21 februarie, prima editie a programului de titluri de stat Fidelis din 2024. Se pot cumpara titluri in lei si euro cu scadente cuprinse…

- ”De miercuri, 21 februarie, incepe prima editie a programului de titluri de stat FIDELIS din 2024. Cu o colaborare devenita deja traditie, programul inseamna si continuarea campaniei «Romania are sange de rocker, acum si de investitor» initiata de Morning Glory, Rock FM, cu sprijinul Centrului de Transfuzie…

- Ministerul Finantelor lanseaza, miercuri, prima editie a programului de titluri de stat Fidelis din 2024. Se pot cumpara titluri in lei si euro cu scadente cuprinse intre 1 si 5 ani. Pentru titlurile de stat cu scadenta la un an, dobanda este de 6%, iar pentru cele in euro tot cu scadenta la un an dobanda…

- ”De miercuri, 21 februarie, incepe prima editie a programului de titluri de stat FIDELIS din 2024. Cu o colaborare devenita deja traditie, programul inseamna si continuarea campaniei «Romania are sange de rocker, acum si de investitor» initiata de Morning Glory, Rock FM, cu sprijinul Centrului de Transfuzie…