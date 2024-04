Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a anuntat, joi, ca l-a suspendat pe jucatorul de tenis suedez de origine romana Dragos Nicolae Madaras pentru o perioada de patru ani si sase luni si l-a amendat cu 2.500 de dolari pentru incalcari ale Programului Anticoruptie din Tenis (TACP).ITIA…

- In an electoral, Primaria Parva investește 325.000 de lei intr-o drona, pentru „a facilita” o mai buna monitorizare și inspecție a zonelor și situațiilor de risc din comuna. Primaria investește și jumatate de milion de lei in modernizarea infrastructurii software și hardware a instituției. Primaria…

- In urma unei investigații, a fost descoperit faptul ca 17 persoane, printre care și un roman, au beneficiat de ajutor social din partea INPS, in mod fraudulos, scrie Stiri Diaspora .Autoritațile italiene au luat o decizie ferma in privința unui cetațean roman, impunand o masura de poprire in valoare…

- Numarul turistilor inregistrați in Macao, in perioada 10-12 Februarie, primele trei zile ale Anului Nou Chinezesc, a fost de peste 500.000, in crestere cu 226% fața de perioada similara din 2023, arata datele prezentate de Biroul pentru Turism din Regiunea Administrativa Speciala Macao. Datele mai arata…

- Un stratup care dezvolta o tehnologie inovatoare de imagistica medicala RMN, lansat de un antreprenor roman stabilit in SUA, a obținut, joi, o noua finanțare, de 21 milioane de dolari, de la fonduri de investiții americane.

- Dupa scandalul de anul trecut, cand Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” a fost inchisa dupa ce aproape 100 de studenți au acuzat toxiinfecție alimentara, instituția face achiziții noi de alimente. Salam, branza de vaci sau biscuiți se regasesc printre produsele pe care Academia de Poliție vrea…