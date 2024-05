Aplicația OnlyFans, cunoscuta pentru conținutul sau variat, care merge de la conținutul pentru adulți pana la conținutul culinar și de divertisment, se afla sub lupa autoritaților de reglementare din Marea Britanie. O investigație recent deschisa se concentreaza asupra masurilor de verificare a varstei utilizatorilor și a protecției adecvate impotriva accesului minorilor la conținutul pornografic. Potrivit […] The post OnlyFans in fața legii: O investigație privind accesul minorilor la conținut foarte inadecvat appeared first on Puterea.ro .