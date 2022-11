Stiri pe aceeasi tema

- La mai putin de doua luni de cand a fost semnat contractul de executie, constructorul roman UMB a avansat semnificativ pe santierul „cocoasei" de la Focsani, lotul de circa 11 km din autostrada „Moldovei" A7 care ocoleste municipiul resedinta din Vrancea. Intr-o filmare realizata din drona de catre…

- ”Primii si ultimii kilometri de autostrada din 2022. Umbla vorba prin targ ca 15 decembrie este data asumata inca neoficial pentru inaugurarea primei sectiuni din mult-asteptata Autostrada A1 Sibiu-Pitesti”, a transmisw, marti seara, Asociatia Pro Infrastructura. Sursa citata a precizat ca ”austriecii…

- Antreprenorul grec Aktor anunta ca din aceasta saptamana se va putea circula pe lotul 2 al autostrazii A10 Sebes-Turda. Astfel, soferii vor putea circula pe acest tronson pe ambele sensuri de mers, in zona alunecarii de teren de la Oiejdea. In prezent, traficul este restrictionat in zona, pe o distanta…

- Constructorul roman Dorinel Umbrarescu face senzație pe Autostrada A7, tronsonul Buzau-Focșani, unde utilajele au fost aduse la finalul lunii septembrie. O filmare facuta pe 4 octombrie, la nicio saptamana dupa ce a adus primele utilaje pe lotul 4 al Autostrazii A7 Buzau – Focșani, arata ritmul in care…

- ”Primii 2 km de asfalt au fost asternuti astazi pe Lotul 2 al A0 Nord. Constructorul roman avanseaza rapid si a ajuns deja la un stadiu fizic al lucrarilor de 8%, in conditiile in care activitatea in santier a inceput acum doua luni”, a anuntat, miercuri, Sorin Grindeanu. Ministrul Transporturilor…

- Primii doi kilometri de asfalt pe Lotul 2 al Autostrazii de Centura Bucuresti Nord au fost asternuti, iar lucrarile au ajuns la un stadiu fizic de 8%, a anuntat, directorul CNAIR, Cristian Pistol.

- ”Evolutie slaba pe lotul 3 al A0 Sud! Constructorul grec, Aktor, a ajuns doar la 18% progres fizic, in conditiile in care ar fi trebuit sa depaseasca la aceasta data 40%”, a scris, vineri, pe Facebook, directorul CNAIR. Cristian Pistol admite ca se vede totusi o mica imbunatatire a activitatii din…

- „Din 22 august incepe constructia pe Lotul 1 al autostrazii Ploiesti – Buzau! CNAIR a dat astazi Ordinul de incepere a lucrarilor pe lotul Dumbrava – Mizil, cu o lungime de 21 de km”, a scris Sorin Grindeanu, marti pe Facebook. El a mai spus ca asocierea de constructori romani si italieni are la…