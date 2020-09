Stiri pe aceeasi tema

- Deputy Prime Minister Raluca Turcan announced on Wednesday evening that the Untold, Neversea, ARTmania, Electric Castle and Summer Well festivals will be supported by the Government."The industry organizing large cultural events had to cease its activity completely for at least a year. The…

- Consiliul National al Elevilor a transmis marti, printr-un comunicat de presa, ca multe consilii locale nu vor avea bani pentru cumpararea materialelor de protectie sanitara destinate elevilor si profesorilor. De asemenea, CNE spune ca scolile vor avea la dispozitie doar doua zile pentru a pregati…

- Aeroporturile din Iasi, Bacau, Cluj, Craiova si Sibiu vor beneficia de un sprijin in valoare totala de 22 de milioane de lei, pentru compensarea pierderilor cauzate de pandemia de COVID-19, in urma unei decizii a Guvernului. „A fost adoptata in aceasta sedinta de Guvern o schema de ajutor…