- Programul de atragere a investitiilor in productia de film in Romania se prelungeste pana in decembrie 2026, iar noul apel de proiecte va fi lansat in luna mai a acestui an, a anuntat, joi, ministrul Culturii, Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook.

- Romania a incasat luni 642 milioane de euro de la Comisia Europeana pentru Programul Tranzitie Justa – FTJ STEP, reprezentand prefinantare unica exceptionala in cadrul platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP), a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, potrivit…

- "Avem un numar record de 5,75 milioane de salariati. Fiecare nou angajat contribuie la un sistem de pensii robust si de incredere. Cresterea investitiilor publice si ajutoarele de stat au creat noi locuri de munca si au garantat salarii decente. Aceasta este calea spre un viitor sustenabil", a scris…

- Mai multe foste inchisori comuniste ar putea fi incluse in patrimoniul UNESCO. Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anunțat, printr-o postare pe Facebook, ca a avut mai multe discuții pentru inceperea demersurilor in acest sens. Astfel, cei care și-au pierdut viața in inchisorile regimului totalitar…

- Ministerul Culturii a publicat spre consultare un proiect de hotarare care extinde perioada de aplicare și modifica structura de finanțare a programului de atragere a investițiilor in producția de opere audiovizuale pe teritoriul Romaniei, reglementat de Hotararea de Guvern nr. 421/2018, astfel incat…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anuntat ca Guvernul Romaniei a propus, joi, trecerea in proprietatea Operei Naționale Române Iași a unei suprafete de teren de 9.510 mp pe care se va construi un sediu nou, de mare capacitate, care sa raspunda nevoilor culturale ale locuitorilor din judetul Iasi…