Inteligența Artificială: Guvernul deschide lupta cu inamicul electoral nevăzut Romania se aliniaza unui trend european de protejare impotriva manipularii prin intermediul Inteligenței Artificiale (IA), cu Guvernul concentrandu-se saptamana aceasta pe reglementarea utilizarii acestei tehnologii. Scopul principal este de a proteja campaniile electorale de fenomenul deep fake, care implica falsificarea identitații cuiva in mediul online, cu ajutorul IA, pentru a influența deciziile oamenilor. In contextul unei creșteri a fenomenului deep fake la nivel global, Guvernul Romaniei iși propune sa impiedice propagarea in mediul online a videoclipurilor false care prezinta personalitați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

