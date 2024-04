Stiri pe aceeasi tema

- Fabricarea de drone in Romania. Ministrul Cercetarii: Avem deja conceptul la cel puțin 10 drone, unele cu autonomie 24 din 24 Fabricarea de drone in Romania. Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat, joi, ca proiectul privind fabricarea de drone in tara noastra va fi…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan spune ca „daca toate se vor derula conform calendarului, vom avea acea aplicatie unica in care fiecare roman sa aiba in format digital si permisul si pasaportul si actele de studii, sa fie asociata si cu cardul bancar al fiecarui om”. Declarația…

- Potrivit ministrului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, Iașiul se transforma intr-unul dintre cele mai semnificative centre de tehnologie și inovare din Europa. Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, susține ca Iașiul devine unul dintre cele mai importante…

- Bogdan Ivan, Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, a anunțat ca robotul ION este in curs de actualizare pentru a deveni și mai util cetațenilor romani. El a specificat ca, prin incorporarea unui nou modul bazat pe tehnologia Chat GBT, ION va putea oferi in viitorul apropiat soluții concrete…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii Bogdan Gruia Ivan a afirmat ca functionarii publici buni nu vor fi inlocuiti de noile tehnologii dupa ce va fi incheiat procesul de digitalizare, dar a mentionat despre cei care nu se vor adapta, ca nu poti moderniza Romania cu cei care nu doresc acest…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat, vineri, ca legea ”Deepfake” va intra in vigoare pana in luna aprilie, mentionand ca actul normativ va prevede inclusiv pedepse cu inchisoarea pana la 2 ani pentru cei care creeaza astfel de continut de inteligenta artificiala…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, a avut joi, 8 februarie, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit in Romania, Excelența Sa, domnul Giles Matthew Portman. Subiectele principale ale agendei au fost parteneriatele din cercetare, inovare și transformare digitala. „Romania…