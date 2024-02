Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, a avut joi, 8 februarie, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit in Romania, Excelența Sa, domnul Giles Matthew Portman. Subiectele principale ale agendei au fost parteneriatele din cercetare, inovare și transformare digitala. „Romania…

- Legea deepfake va fi supusa la vot in cursul urmatoarei saptamani. Anunțul a fost facut de catre ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan-Gruia Ivan. Legea deepfake prevede pedepse cu inchisoarea pentru cei care creaza un astfel de conținut. Cei care distribuie un astfel de conținut se…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a vorbit, joi seara, despre fenomenul deepfake si pericolele acestuia in anul 2024, cand 4 miliarde de oameni din intreaga lume sunt chemati la urne pentru a-si alege conducatorii. Ministrul apreciaza ca anul este complicat si aduce provocari…

- Ministrul Cercetarii, Digitalizarii si Inovarii, Bogdan Ivan, a anuntat ca Executivul a alocat peste 320 de milioane de euro pentru cercetarea aplicata din Romania si a mentionat ca astfel tot ce se investeste in cercetarea din tara noastra va avea si o aplicabilitate practica si va exista un transfer…

- Un numar de 252.000 de romani au descarcat pe dispozitive iOS si Android aplicatia Ghiseul.ro, prin intermediul careia au fost procesate tranzactii de peste 100.000.000 lei in perioada februarie 2023 – ianuarie 2024, a anuntat ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, citat de Agerpres.…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii aduce vești excelente pentru tinerii talentați din Romania! Ministrul Cercetarii, Bogdan Ivan, a facut un anunț deosebit de important, dezvaluind ca statul acorda 13.500 de euro fiecarui dintre cei 100 de tineri romani aleși pentru a primi sprijin financiar…

- Ministerul Cercetarii ofera burse in valoare de 3,7 milioane de lei pentru 68 de tineri olimpici care aleg sa iși continue studiile in noua universitați din Romania, in domeniul cercetare-dezvoltare și inovare. Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii (MCID) anunța semnarea contractelor de finanțare…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat ca visul sau este ca Romania sa fie liderul regiunii noastre si una din top 10 tari la nivel mondial in cateva domenii cheie, prin tehnologiile viitorului, relateaza Agerpres. Bogdan Ivan a participat, vineri, la Bistrita, la…