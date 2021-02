Stiri pe aceeasi tema

- Opt tineri cu varste intre 17 si 28 de ani au fost arestati intr-un caz de viol, victima fiind o adolescenta de 14 de ani, care il cunoscuse pe unul dintre agresori pe o retea sociala, relateaza gandul.ro. In ajunul Craciunului, unul dintre tinerii din grup, in varsta de 18 ani, din Cernica,…

- La aceasta ora, polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 5 percheziții domiciliare, in municipiul București și in județul Ilfov, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București, in care se efectueaza cercetari cu…

- Polițiștii din Capitala au facut marți o percheziție la locuința unui barbat din Voluntari, de unde au confiscat aproximativ 150 de kilograme de articole pirotehnice. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au facut o percheziție domiciliara in orașul Voluntari, județul Ilfov, intr-un dosar penal aflat…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat, vineri, 26 de perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov si Giurgiu, intr-o cauza vizand destructurarea unei grupari care se ocupa cu vanzarea de tigari de contrabanda in zona Pietei Veteranilor din Capitala.…

- Viitorul viceprimar al Capitalei pe probleme de sanatate, momentan consilier general, Vlad Voiculescu, a declarat marți ca va discuta cu primarul general despre posibilitatea instituirii carantinei in București. Voiculescu spune ca secțiile ATI din Capitala sunt pline ochi, iar cifrele comunicate oficial…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Capitalei au descins marti, 11 noiembrie 2020, la patru adrese din Bucuresti si Ilfov. Ancheta, coordonata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 vizeaza mai multe persoane acuzate de camata si santaj.…