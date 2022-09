Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea a revenit miercuri seara la reședința sa de la Highgrove, in comitatul Gloucestershire, dupa ceremonia depunerii sicriului cu trupul Reginei Elisabeta a II-a la Westminster Hall.

- Sute de mii de oameni sunt așteptați sa treaca in urmatoarele zilei pe la catafalcul reginei Elisabeta a II-a. Unii dintre ei s-au așezat la coada inca de marți seara, cand sicriul cu trupul suveranei a fost adus la Londra. Au petrecut noaptea in strada, deși a plouat in capitala britanica, așteptand…

- Aproximativ 20.000 de persoane au asteptat la o coada de cel putin un kilometru pentru a vedea sicriul reginei la Edinburgh, transmite BBC. Coada se intinde de-a lungul aleilor de pe pajistile orasului, la sud de Catedrala St Giles, unde se afla sicriul reginei. Cei indurerati au inceput sa intre in…

- Familia Regala a Romaniei a anunțat, marți, intr-un comunicat ca va participa la funeraliile de la Londra ale reginei Elisabeta a II-a. Anunțul a fost facut public și pe pagina de Facebook a Familiei Regale. „Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și Alteța Sa Regala Principele Consort vor lua…

- Oamenii s-au așezat in cozi uriașe pentru a aduce un ultim omagiu fostului monarg, la sicriul depus in lacașul de cult din capitala Scoției, potrivit The Guardian. Publicul va avea voie sa intre in Catedrala St. Giles din Edinburgh de la ora locala 17:00, unde sicriul Reginei va ramane pana marți dupa-amiaza.…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al Reginei Elisabeta a ll-a va fi transferat duminica de la Castelul Balmoral, unde suverana a murit, la Edinburgh, inainte de a fi transportat cu avionul la Londra pentru funeraliile de stat. In drum spre Edinburgh, procesiunea va trece prin Aberdeen duminica dimineata,…

