- Organizatorii meciului amical al echipei Inter Miami din Hong Kong s-au angajat ca Lionel Messi sa joace cel putin 45 de minute, a dezvaluit luni ministrul sportului din Hong Kong, dupa ce absenta superstarului argentinian la partida de duminica a starnit furia publicului.Capitanul campioanei mondiale…

- Duminica, Inter Miami, echipa lui Lionel Messi a avut un meci amical cu o selectionera din Hong Kong. The post FOTBAL INTERNAȚIONAL Messi a fost huiduit la Hong Kong first appeared on Informatia Zilei .

- Cele trei zile in care Lionel Messi a fost adulat in Hong Kong s-au incheiat cu o dezamagire pentru fanii sai, deoarece argentinianul nu a intrat pe teren in victoria cu 4-1 a lui Inter Miami in fața selecționatei alcatuite din jucatori din Liga locala, u

- Lionel Messi a intrat pe teren in minutul 83, dar nu a putut face nimic pentru ca Inter Miami sa nu fie invinsa cu 6-0, joi, la Riad, de echipa Al-Nassr fara Cristiano Ronaldo in lot, relateaza Reuters. Meciul, prezentat ca fiind probabil ultima sansa pentru multiplii castigatori ai Balonului…

- Al Nassr a invins-o joi pe Inter Miami cu 6-0, intr-un meci amical. Lionel Messi a venit de pe banca, deși fusese anunțat indisponibil, din start din cauza unei accidentari. Cristiano Ronaldo nu a jucat din cauza unei dureri musculare.

- Inter Miami a pierdut amicalul cu FC Dallas (0-1), echipa lui Enes Sali. Extrema de 17 ani nu a fost in lot, dar a dat lovitura dupa meci: s-a pozat cu Lionel Messi. Intr-un amical jucat la Dallas, Inter Miami, cu Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba și Sergio Busquets titulari, a pierdut in fața gazdelor,…

- Lionel Messi se pregatește sa participe la un turneu istoric in Hong Kong, Inter Miami anunțind ca o deplasare in Orientul Indepartat va face parte din planurile sale de pre-sezon, planuri care l-ar putea include și pe Luis Suarez. Franciza din MLS nu a mai vizitat niciodata Asia, fiind programat un…

