Facebook owner Meta set for $200 bln wipeout, among worst in market history

- Consilierul PMP Mogosoaia, Dinu Gheorghe, a renuntat la demisia anuntata pe pagina de Facebook a partidului, in urma scandalului in care a fost implicat alaturi de un liberal. Cei doi au luat parte la o altercatie cu o consiliera de la USR, care i-a acuzat ca au agresat-o, verbal si fizic, joi seara,…

- Nu e zi in care sagețile PSD sa fie aruncate spre miniștrii PNL, sau invers. Declarațile critice se muta uneori in online, pentru ca premierul s-a aratat deranjat de unele acuze facute in spațiul public. PSD a postat, joi, un grafic al imprumuturilor facute de miniștrii de Finanțe, aratand ca doar din…

- The euro zone economic activity increased at its slowest pace in almost a year as infections of the Coronavirus’s Omicron strain put another dent in bloc’s dominant services activity and as prices continued to soar, a survey showed on Monday, according to Bloomberg. IHS Markit‘s Flash Composite Purchasing…

- Cantarețul american Meat Loaf, ale carui hit-uri au inclus ”Bat Out of Hell”, a murit la varsta de 74 de ani, cu soția sa alaturi, potrivit unui comunicat postat pe pagina sa oficiala de Facebook. Castigatorul premiului Grammy, nascut Marvin Lee Aday, a murit joi, insa cauza morții sale nu a fost precizata.…

- Ministerul Afacerilor Interne a facut, pe Facebook, topul scuzelor celor care incalca legislația rutiera. Polițiștii spera ca in 2022 sa mai dispara o serie de metehne, dupa ce expresia „Tu știi, ma, cine e tata?” a devenit, treptat, istorie. Unii șoferi opriți de poliție amenința ca-și vor recupera…

- Alphabet Inc.’s Google was slapped with a record French fine of E150mln by the nation’s privacy watchdog, together with a E60mln fine for Meta Platforms Inc.’s Facebook, over the way the companies manage cookies, according to Bloomberg. CNIL, France’s data protection authority, on Thursday issued the…

- A majority of the small and medium-sized companies that power the German economy are in surprisingly good shape nearly two years into the coronavirus pandemic, according to a survey by consulting firm EY published Sunday and quoted by Bloomberg. Among the 800 of Germany’s so-called “Mittelstand” companies…

- The European Central Bank (ECB) will ensure its digital euro is attractive enough for users so it won’t be swept aside by other private means of payment, Executive Board member Fabio Panetta said on Friday, according to Bloomberg. The Central Bank is examining together with the European Commission a…