Extrema dreaptă „rupe” TikTok-ul: Cum a devenit platforma sursă de bază pentru informații politice Pe masura ce TikTok devine tot mai popular printre tinerii europeni, apare o problema serioasa: extrema dreapta incepe sa capete tot mai multa putere și vizibilitate pe platforma. Ușurința cu care utilizatorii navigheaza pe TikTok transforma rapid aceasta platforma in sursa lor principala de informare politica, facilitand accesul la conținut politic de joasa factura, doar cu o simpla mișcare de deget… Analize recente evidențiaza o captare strategica a atenției utilizatorilor, cu patru din zece tineri europeni urmarind eurodeputați asociați extremei drepte. Fenomenul ridica semne de intrebare serioase… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

