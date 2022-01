Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, ca aproape toata rețeaua feroviara din Romania trebuie sa intre in reabilitare. “Pe PNRR sunt prinse 13 miliarde de euro, din aceasta suma, peste 4 miliarde sunt bani pentru infrastructura feroviara. Rețeaua este buna, ca termen este depașita.…

- A doua etapa de selectare a voucherelor in cadrul Programului Rabla pentru Electrocasnice incepe astazi, la ora 10.00. In aceasta etapa pot fi generate vouchere pentru televizoare, laptopuri si tablete. Potrivit Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), in 3 decembrie la ora 10.00 incepe a doua etapa…

- Deputatul UDMR Kulcsar Terza Jozsef a publicat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care declara ca pentru comunitatea maghiara din Transilvania, 1 Decembrie nu ofera niciun motiv de sarbatoare, ba chiar reprezinta o zi de doliu național. Acesta a alaturat postarii și o imagine cu „1 decembrie”…

- The European Union’s statistics agency, Eurostat announced on Tuesday that the eurozone‘s inflation rate has risen to a record high in November to 4.9%, prompting further questions about what the European Central Bank will do next with its monetary policy, according to CNBC. Eurostat indicated that…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca și ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, au vizitat, luni, o ferma de creștere pui, care deține și o fabrica de nutrețuri combinate. Grupul de firme, cu capital integral romanesc și fermierii de acolo, din Valcea, l-au impresionat placut pe premier. Grupul de firme deține…

- Co ocazia serbarii a 103 ani de la realipirea Bucovinei la Romania-Mama, premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, 28 noiembrie, un mesaj de unitate tuturor romanilor. ”De Ziua Bucovinei, mesajul trebuie sa fie unul de unitate. Contextul crizei sanitare ne obliga sa luam cele mai bune masuri pentru…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat, vineri, pe pagina sa de Facebook, faptul ca Nuclearelectrica a avansat Proiectul Unitaților CANDU 3&4, ceea ce va permite atingerea obiectivelor energetice la Cernavoda. ”Acesta este un pas important și sunt foarte optimist ca in viitor vom fi o țara independenta…

- Guvernul Nicolae Ciuca urmeaza sa se reuneasca vineri, la Palatul Victoria, in prima ședința de lucru dupa investire, iar primul punct agenda este rectificarea bugetara pentru a asigura sumele necesare plații pensiilor și salariilor medicilor. Executivul urmeaza sa declare, de asemenea, ziua de luni,…