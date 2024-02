Stiri pe aceeasi tema

- Șase oameni, inclusiv trei polițiști, au fost raniți intr-un atac armat, in fața unui tribunal din Istanbul. Atacatorii, un barbat și o femeie, au fost uciși in urma unui schimb de focuri cu forțele de ordine, relateaza Reuters. Turkish police have killed two shooters who attacked a courthouse in Istanbul,…

- Serviciul de securitate al Georgiei a anunțat, luni, ca a interceptat o incarcatura clandestina de explozibili cu destinatia Voronej, oras rusesc, care plecase din portul ucrainean Odesa si ar fi traversat inclusiv teritoriul Romaniei, ascunsa sub paravanul unui transport de baterii. Agentia de securitate…

- Cea mai mare parte a tarii se va afla luni sub o avertizare Cod Galben de vant, anunta meteorologii. In Carpatii Meridionali si de Curbura, la peste 1.700 de metri altitudine, sunt prognozate vant puternic si zapada viscolita. Incepand de duminica, de la ora 14.00, pana luni dimineata la ora 9.00, sunt…

- Horoscopul saptamanal ne pune in fața emoțiilor starnite de Luna Plina in Leu de saptamana trecuta. Pe masura ce Luna tranziteaza zodia Balanței, vom fi aplecați spre impacari, impartașirea de idei și gasirea inspirației pentru sarcini creative și orientate spre comunicare. Deși sezonul Capricornului…

- Șeful Statului Major al Apararii solicita urgent adoptarea unei legi pentru pregatirea populației in caz de razboi. „Eu, personal, nu neaparat ca militar, consider ca Federația Rusa nu se va opri aici. Daca va caștiga in Ucraina, principala ținta va fi Republica Moldova. Vom asista la tensiuni in Balcanii…

- Dezideriu Ei bine, da, a fost și Luna Plina in Leu, o alta ocazie superba sa vad articolele cu portaluri care se deschid, care se inchid, ca niște uși rotative impise de o forța misterioasa care nu se prinde unde este, dar știe sigur ca trebuie sa continue. Din nou, articole despre forța mistica a […]…

- Federația Sanitas a anunțat ca a strans deja peste 50.000 de semnaturi necesare pentru a declanșa greva generala in sistemul medical. Federația Sanitas, cea mai mare federație sindicala din sistemul sanitar, amenința cu declanșarea grevei generale, in luna februarie. Sindicaliștii cer deblocarea a 10.000…

- Dezideriu Ei bine, dragii Moșului, iata-ne ajunși la ultima Luna Plina din anul 2023, un an in care iar ați manifestat trafic, aglomerație și nu-știu-exact-ce, ca nici in ziua de azi nu mi-a explicat cineva ce e procesul de manifestare și cum funcționeaza, dar bravo voua, uite ce frumoasa e viața acum,…