Exporturile Gazprom au crescut substanțial, doar în afara Europei Exporturile de gaze naturale ale Gazprom catre clientii din afara fostei Uniuni Sovietice au crescut anul trecut cu 5,8 miliarde metri cubi (bcm), la 185,1 bcm, in timp ce livrarile spre Europa si-au ratat probabil obiectivul, informeaza Reuters. Exporturile de 185,1 bcm sunt sub nivelul din 2020 si mai scazute decat in 2018 si in 2019, cand s-au situat la aproximativ 200 miliarde metri cubi. Exporturile de gaze rusesti spre Europa sunt atent analizate, dupa ce preturile au atins luna trecuta un nivel record, unii politicieni si experti acuzand Gazprom ca livreaza o cantitate mai mica de gaze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de gaze naturale ale Gazprom catre clientii din afara fostei Uniuni Sovietice au crescut anul trecut cu 5,8 miliarde metri cubi (bcm), la 185,1 bcm, în timp ce livrarile spre Europa si-au ratat probabil obiectivul, transmit agențiile Bloomberg si Reuters, citate de Agerpres. Exporturile…

- Exporturile de gaze rusesti in Europa au ajuns in centrul atentiei dupa ce preturile din regiune au atins maxime istorice in decembrie, unii politicieni si experti acuzand Gazprom ca se folosesc de gaze ca mijloc de presare a autoritatilor pentru a certifica noua conducta Nord Stream 2. Gazprom a declarat…

- Preturile gazelor europene au crescut din nou miercuri, dupa o intarziere aparuta in procesul de aprobare a unei noi conducte majore din Rusia, Nord Stream 2, despre care surse guvernamentale germane au spus ca ar putea sa nu fie pusa in functiune pana in martie anul viitor, transmite Reuters.…

- Pretul gazelor naturale a crescut din nou miercuri in Europa, dupa ce Agentia Federala a Retelelor din Germania (Bundesnetzagentur, BNetzA) a anuntat marti suspendarea procedurii de aprobare a Nord Stream 2, controversatul gazoduct intre Rusia si Germania pe sub Marea Baltica, invocand un obstacol…

- Livrarile de gaze rusesti prin conducta Yamal-Europe catre Germania au fost din nou inversate catre Rusia, potrivit datelor de sambata ale operatorului german al conductei, Gascade, transmite Reuters. Este a doua oara cand in ultimele zile cand are loc o inversare a fluxurilor de gaze printr-una…

- Exporturile de gaze naturale ale Gazprom in Europa si Turcia ar putea ajunge la 183 miliarde de metri cubi (bcm) pana la finalul anului, a anuntat luni Elena Burmistrova, seful diviziei de export a grupului rus Gazprom, confirmand precedenta estimare, transmite Reuters, citat de agerpres. Compania…

- In ultimul deceniu, renașterea lui Vladimir Putin a fost o preocupare perpetua pentru mulți din Occident, relateaza CNN. Aceste preocupari nu sunt lipsite de temei. Este incontestabil ca Putin și cercul apropiat al Președintelui au crescut in incredere in aceasta perioada. Lumea și-a reamintit de increderea…

- Conducta de gaze Nord Stream 2 ar putea calma creșterea prețurilor gazelor la nivel european, a declarat vicepremierul rus. In prezent, conducta așteapta aprobarea autoritații de reglementare din Germania. Prețurile au crescut brusc ca raspuns la o redresare a cererii, in special din Asia, cu niveluri…