- BNR a publicat astazi valoarea indicelui bancar ROBOR, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei. Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a scazut marti la 7,64% de la 7,66%, valoare inregistrata in sedinta precedenta,…

- Indicele ROBOR la trei luni, in scadere ușoara. La ce valoare a ajuns și cum influențeaza calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei ROBOR la trei luni, indicele bancar folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a scazut luni la 8,15%, de la 8,16% valoare inregistrata…

- BCE a decis joi o noua majorare cu 0,75 de puncte procentuale a dobanzii de politica monetara, a doua consecutiva, aducand rata la 2%.Pe fondul unui avans economic deja subunitar in zona euro in trimestrul II, a doua jumatate a lui 2022 și 2023 vor aduce destul de probabil recesiunea.Christine…

- Majorarea dobanzilor de catre Banca Centrala Europeana, in lupta impotriva inflației, a atras deja o inasprire puternica a condițiilor de creditare in zona euro.Creditele pentru locuințe acordate populației au suferit cea mai puternica inrautațire a condițiilor, dar nici finanțarea firmelor…

Guvernul Ungariei a decis sa extinda pana in 30 iunie 2023 inghetarea temporara a dobanzilor la creditele ipotecare, a anuntat luni Marton Nagy, ministrul Dezvoltarii Economice, transmite MTI.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut vineri, la 8,17 % de la 8,15%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR. La inceputul anului indicele era 3,02%, iar in martie, indicele era cotat la 4,25%. Indicele ROBOR…