Există pericolul ca implantul dentar să fie respins de organism? Ce este mit, ce este adevăr! Exista pericolul ca implantul dentar sa fie respins de organism? Ce este mit, ce este adevar! „Cei mai mulți pacienți sunt speriați de ideea de implant dentar. Le e teama de durere, de costuri sau de eșec, de așa-zisa respingere a implantului. O sa le iau pe rand, așa cum discut și cu pacienții in cabinet, sa le demontez treptat temerile nefondate. Nu vom avea de a face cu durere deoarece, dupa intervenție, vom administra conform antiinflamantoare. Daca ne gandim la costuri exagerate, ma tem ca zicala „cat dai, atata face” se cam aplica in acest domeniu. Da, este destul de costisitor un implant,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

