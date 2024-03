Stiri pe aceeasi tema

- Un nou șofer kamikaze a fost semnalat pe drumurile din județ. Intr-o serie de imagini trimise redacției cotidianului "Monitorul de Suceava", la numarul de whatsapp 0733123000, se poate observa un șofer care circula cu viteza foarte mare. S-a intamplat in cursul zilei de luni, 26 ...

- "Autoturismul a fost identificat si oprit, stabilindu-se ca era condus de catre o femeie de 53 ani, domiciliata in comuna Scheia. Intrucat femeia prezenta halena alcoolica a fost testata cu aparatul etilotest, iar in urma testarii a rezultat o alcoolemie de 1,61 mg/l alcool pur in aerul expirat. Avand…

- "Autoturismul a fost identificat si oprit, stabilindu-se ca era condus de catre o femeie de 53 ani, domiciliata in comuna Scheia. Intrucat femeia prezenta halena alcoolica a fost testata cu aparatul etilotest, iar in urma testarii a rezultat o alcoolemie de 1,61 mg/l alcool pur in aerul expirat. Avand…

- Dupa traversarea unei parți din bulevardul principal al municipiului Suceava și confruntarea cu jandarmii fermierii protestatari au format un grup mai numeros care s-a indreptat spre Siret. Intenția acestora clara era de a bloca Vama Siret.Tractoarele au ajuns in Vama Siret, unde au fost dispuse in…

- Un șofer, fiind in stare de ebrietate la volan, a fost observat in trafic de carabinieri. Cazul a avut loc in seara zilei de ieri, in jurul orelor 23:00, pe strada Calea Orheiului din capitala, conform IGC.

- La Sala de Arta „Elena Greculesi" a Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera" Suceava va avea loc luni, 15 ianuarie 2024, la ora 10:00, de Ziua Culturii Naționale, activitatea „Cultura suceveana intre lirica eminesciana și muzica lui Ciprian Porumbescu".Din program: ...

- Un tanar a fost incatușat de polițiști și dus la secție dupa ce a refuzat sa paraseasca coada de mașini de la un fast-food care bloca circulația pe bulevardul din centrul municipiului Suceava.In plus, barbatul in varsta de 21 de ani s-a ales și cu sancțiuni usturatoare. Incidentul s-a produs…

- Doi adolescenți au devenit victimele unui șofer beat. Aceștia se aflau pe trecerea de pietoni, iar dintr-o data au fost spulberați de o mașina. Cei doi au ajuns de urgența la spital, in urma incidentului. Polițiștii l-au testat pe șofer.