Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Sanatate Publica din Romania a publicat un articol de informare a populației cu privire la modalitațile de combatere a ploșniței de pat, insecta parazit pentru om și pasari, urat mirositoare, de culoare bruna-roșiatica, cu corpul oval și turtit, care se hranește cu sangele gazdelor…

- Intamplarea a fost relatata in Camera Lorzilor de catre fostul șef de poliție. Barbatul, cu o figura inexpresiva, a povestit de ce nu a raportat la poliție faptul ca a fost furat cardul soției sale, relateaza aktual24.ro.„Soției mele, intr-una dintre rarele sale vizite la Londra, i-a fost furat cardul…

- Un parlamentar și fost șef de poliție, chiar președintele Asociației comisarilor de poliție, a declarat in timpul unei ședințe parlamentare ca nu a reclamat furtul cardului de credit al soției, deoarece hoțul a cheltuit mai puțin decat ea. Afirmația facuta de fostul polițist in Camera Lorzilor…

- Inspectorii de mediu din Nisporeni au intreprins acțiuni, in colaborare cu angajații Secției Situații Excepționale, pentru a preveni și a contracara arderile resturilor vegetale, subliniind consecințele grave pe care acestea le pot avea asupra comunitații locale. Echipele mixte formate din inspectori…

- Pentru miliarde de oameni ai acestei planete, Facebook a ajuns sa reprezinte o necesitate vitala. Una toxica, daca ma gandesc cate vieti s-au pierdut, ori au fost ruinate, din cauza interactiunii cu acesta platforma “de comunicare”. Desi extrem de nociv, Facebook-ul creat de Mark Zuckerberg a ajuns…

- Un scandal de amploare zguduie administrația locala din Ramnicu Sarat, unde șeful de formație Mihai Duța, responsabil cu intreținerea Spațiilor Verzi in cadrul TUC, este acuzat de implicare in furtul de lemne de pe domeniul public. Angajații, sub conducerea sa, sunt suspectați ca taie abuziv copacii…

- Tastarea pe ecranul unui smartphone in timpul deplasarii pe jos afecteaza mersul oamenilor: viteza de mers scade, iar largimea pașilor crește. Aceasta este concluzia la care au ajuns cercetatorii de la Universitatea de Științe Aplicate Campus Viena din Austria. Potrivit oamenilor de știința, astfel,…

- Florin Cercel lasa orice pentru familia lui. Este un familist convins, iar cand vine vorba despre fiica lui, timpul se oprește in loc pentru el! Nimic nu conteaza mai mult decat timpul petrecut cu cei dragi, iar pentru ei, Florin Cercel iși face timp oricand! Paparazzii Spynews.ro l-au surprins in ipostaze…