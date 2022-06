S-a trezit dintr-o data ca nu mai poate sa stea in picioare și ca are amețeli mari. Și-a facut toate analizele și toate au ieșit foarte bine. Medicii romani au trimis-o la psihiatru, pe motiv ca ar avea boli inchipuite. A ajuns in Austria, unde medicii i-au spus ca are boala Lyme, pe care a capatat-o dupa ce fusese mușcata de o capușa, in urma cu cațiva ani. De atunci au urmat perioade de coșmar. Sunt marturiile șocante ale unei femei de 50 de ani din Constanța. O cheama Claudia Ș., are 50 de ani și este managerul unui hotel de pe litoral. Am cunoscut-o zilele trecute, chiar la hotelul unde lucreaza.…