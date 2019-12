Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi (38 de ani), selecționerul Romaniei U21, l-a convocat pe Ștefan Vladoiu (20 de ani, fundaș dreapta) in locul lui Mihai Velisar (21 de ani, fundaș stanga), din cauza faptului ca jucatorul celor de la Gaz Metan Mediaș a venit la lot cu probleme fizice. Romania U21 – Finlanda U21 se joaca pe…

- Scos nevinovat de judecatori, dupa ce a fost acuzat ca a incercat sa ucida mai multe persoane, in apropiere de Fantana Miorita, smecherul cu bolid din Baneasa are din nou probleme cu legea.

- Procurorii Parchetului General anunța ca nu aveau la dosarul Colectiv filmulețul publicat joi și nici nu știau de existența inregistrarii, drept pentru care a fost solicitata Inspectoratului pentru Situații de Urgența pentru a fi pusa la cauza care vizeaza modul in care au intervenit autoritațile.„Procurorii…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, s-a prezentat marti la sediul Parchetului General pentru a fi audiat ca martor intr-un dosar disjuns din "Colectiv", in legatura cu interventia autoritatilor si acordarea ingrijirilor medicale la locul incendiului, dar si modul in care a…

- Mama lui Dany Vicol, tanarul care a murit in accidentul provocat de Mario Iorgulescu, spera ca fiul sefului LPF sa plateasca pentru ceea ce a facut. "Nu vreau nimic decat sa se faca dreptate, atat. Copilul meu n-a fost vinovat. Copilul meu avea 40 la ora. Copilul meu n-a facut nimic. Nu era…

- Mario Iorgulesc se afla in Italia, acolo unde continua recuperarea dupa accidentul teribil pe care l-a provocat și in care a murit o persoana. Fiul lui Gino Iorgulescu ar putea sta ani grei in spatele gratiilor, dar are și posibilitatea de a evita pușcaria

- ​Un studiu realizat în SUA în 2013 ce a luat în calcul peste 130000 de reparații auto efectuate pe o perioada de 3 ani releva ca vehiculele aflate într-un program de monitorizare au avut în medie cu 20% mai puține zile de ieșire din funcțiune datorata problemelor tehnice.…

- Înalta Curte de Casație și Justiție a declinat, vineri, la Tribunalul Prahova dosarul în care fostul deputat PSD Vlad Cosma și fostul președinte al CJ Prahova Mircea Cosma sunt acuzați de fapte de corupție.