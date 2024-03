Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Serbia sunt in alerta, dupa ce o fetița de 2 ani a disparut. Poliția crede ca micuța Danka ar fi putut sa ajunga in Romania. Citește și: E razboi in toata regula! Lasconi indica liberalii ca formand „un grup infractional”. Mageanu solicita scuze pentru evitarea instantei Danka, descrisa…

- Curtea Constitutionala discuta astazi, 13 martie, sesizarea depusa de Inalta Curte de Casatie si Justitie pe „Legea fugarilor”, sesizare amanata deja de doua ori.CCR este așteptata sa ia o decizie cu privire la Legea fugarilor inițiata de ministrul justiției, Alina Gorghiu. Legea prin care au fost propuse…

- URMARI… Barbatul din Huși pe care instanța Judecatoriei locale l-a lasat sub control judiciar, deși procurorii il acuza de comiterea unei infracțiuni cu violența, și anume „talharie calificata”, a ajuns in cele din urma dupa gratii. Tribunalul Vaslui a admis contestația formulata imediat de procurorii…

- Ministrul de interne Catalin Predoiu a declarat duminica, 3 martie, ca a discutat recent cu omologul italian, Matteo Piantedosi, inclusiv despre fugarii romani care se sustrag pedepsei cu inchisoarea și stau pe teritoriul italian, fara sa fie extradați.„Am discutat cu colegul ministru de interne italian…

- Numeroși republicani s-au distanțat de decizia instanței supreme din statul sudic american, de teama ca aceasta le-ar putea afecta șansele la alegerile din noiembrie, scrie BBC.Donald Trump a declarat vineri ca susține disponibilitatea fertilizarii in vitro (FIV), alaturandu-se unui numar tot mai mare…

- Unele decizii ale instanțelor din Romania se dovedesc a fi cel puțin stranii, in spețe care par clare. Un astfel de caz a avut loc in Prahova, acolo unde, in trei ani de la comiterea unei crime, un prahovean a stat dupa gratii o singura zi.

- Mario Iorgulescu ramane in Italia, autoritațile romane fiind la a treia incercare de a-l aduce in țara. In tot acest timp ies la iveala noi informații despre cum a reușit sa paraseasca Romania dupa teribilul accident.

- Echipa masculina de polo pe apa a Romaniei evolueaza la turneul final al Campionatului European, care este gazduit de Croația, in perioada 4-16 ianuarie. Poloiștii tricolori, antrenați de Bogdan Rath și Alexandru George Deacu, au fost eliminați in sferturile de finala, programate vineri, 12 ianuarie,…