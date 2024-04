Stiri pe aceeasi tema

- Deznodamant cumplit in cazul micuței Danka, fetița de 2 ani data disparuta inca de saptamana trecuta și cautata cu disperare inca de atunci. Cazul a ținut cu sufletul la gura intreaga Serbie, dar nu numai. Toata lumea spera ca micuța va fi gasita in viața și ca se va intoarce la familia ei. Din pacate,…

- De o saptamana și jumatate, Danka Ilici, o fetița de doi ani, din Serbia care a disparut in mod misterios, marți, 26 martie, in timp ce se juca in gradina casei de vacanța a parinților ei din Banjsko Polje, centrul Serbiei, e cautata de poliția sarba și Interpol. Anchetatorii au aflat noi date.

- Detalii tulburatoare ies la iveala in cazul dispariției Dankai, fetița in varsta de 2 ani din Serbia, care este așteptata cu disperare de catre parinți acasa. Conform informațiilor, copila ar fi fost rapita de doua femei de origine romana, iar ultima data a fost vazuta in orașul Viena. Danka Ilic,…

- O fetița de doi ani din Serbia a fost data disparuta, iar de curand, ar fi fost vazuta in Austria, impreuna cu doua romance. Femeile au strigat un nume, sperand ca fetița va reacționa, dar nu a raspuns. Acum, poliția incearca sa afle daca este vorba chiar despre copila data disparuta din Serbia.

- Descrierea micuței Danka o prezinta ca avand parul brun, ochii caprui și inalțimea aproximativa de 85 de centimetri The post DISPARIȚIE Presupusa rapire a unei fetițe de 2 ani din Serbia, urmele duc spre Romania și Viena first appeared on Informatia Zilei .

- Mario Iorgulescu cere Curtii Supreme sa-i anuleze condamnarea pentru ca un accident nu poate fi considerat omor. Mai mult, avocatul lui sustine ca este grav bolnav si nu poate suporta presiunea unui proces. Instanta se va pronunta pe 11 aprilie. Citește și: Fetița de doi ani disparuta in Serbia, cautata…

- Autoritațile din Serbia sunt in alerta, dupa ce o fetița de 2 ani a disparut. Poliția crede ca micuța Danka ar fi putut sa ajunga in Romania. Citește și: E razboi in toata regula! Lasconi indica liberalii ca formand „un grup infractional”. Mageanu solicita scuze pentru evitarea instantei Danka, descrisa…

- Fetița de doi ani a fost rapita de barbat și dusa la 4 kilometri distanța intr-un grajd abandonat, cu ajutorul unei caruțe. Cei patru agenți au fost chemați sa intervina și sa gaseasca copilul. Ei au incercat sa vorbeasca cu femeia și l-au contactat pe barbat pentru a vedea unde se afla. Dupa o convorbire…