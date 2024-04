Stiri pe aceeasi tema

- Danka a fost gasita moarta in casa, dupa zile intregi in care a fost cautata, inclusiv in Romania. S-a spus ca doua romance au rapit-o, iar acum una dintre ele traiește momente de groaza, fiind acuzata pe nedrept. Femeia a povestit prin ce trece.

- Povestea micuței Danka, o fetița in varsta de doar 2 ani din Serbia, a avut un final dureros și șocant. Dupa zile de cautari disperate și speranțe, autoritațile au confirmat cel mai sumbru scenariu posibil și anume micuța a fost ucisa.

- Potrivit declarațiilor facute de Aleksandar Vucici in plenul Parlamentului au fost arestate doua persoane suspectate ca au omorat-o pe Danka Ilici. „Au marturisit crima! Amandoi au marturisit. (...) Cu ce ​​fel de monștri avem de-a face?” a adaugat liderul de la Belgrad.Trupul micuței nu a fost gasit,…

- In a zecea zi de cautare a micuței Danka, fata care a fost data disparuta in Serbia, a venit cea mai proasta veste: fetița a fost ucisa. Acest lucru a fost anunțat de președintele sarb Aleksandar Vucic.

- Sfarșit tragic pentru fetița din Serbia, cautata in Romania! Danka a disparut de acasa și s-a spus ca ar fi fost rapita de doua romance. In urma cu puțin timp, s-a descoperit ca Danka a fost ucisa. Cele doua persoane care au comis crima au fost arestate!

- Detalii tulburatoare ies la iveala in cazul dispariției Dankai, fetița in varsta de 2 ani din Serbia, care este așteptata cu disperare de catre parinți acasa. Conform informațiilor, copila ar fi fost rapita de doua femei de origine romana, iar ultima data a fost vazuta in orașul Viena. Danka Ilic,…

- O fetița de doi ani din Serbia a fost data disparuta, iar de curand, ar fi fost vazuta in Austria, impreuna cu doua romance. Femeile au strigat un nume, sperand ca fetița va reacționa, dar nu a raspuns. Acum, poliția incearca sa afle daca este vorba chiar despre copila data disparuta din Serbia.

Autoritațile din Serbia sunt in alerta, dupa ce o fetița de 2 ani a disparut. Poliția crede ca micuța Danka ar fi putut sa ajunga in Romania. Danka, descrisa…