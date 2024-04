Deznodământ crunt în cazul micuței Danka. Fetița dispărută, ucisă/Ce s-a aflat chiar de la președintele sârb Deznodamant cumplit in cazul micuței Danka, fetița de 2 ani data disparuta inca de saptamana trecuta și cautata cu disperare inca de atunci. Cazul a ținut cu sufletul la gura intreaga Serbie, dar nu numai. Toata lumea spera ca micuța va fi gasita in viața și ca se va intoarce la familia ei. Din pacate, […] The post Deznodamant crunt in cazul micuței Danka. Fetița disparuta, ucisa/Ce s-a aflat chiar de la președintele sarb first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

