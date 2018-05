Stiri pe aceeasi tema

- "Iau Europa asa cum este. Nu impartasesc niciuna dintre valorile (premierului ungar) Viktor Orban, dar el este acolo, a fost ales. Asistam la o ascensiune a democratiilor iliberale", a spus Macron intr-un amplu interviu pentru BFMTV, RMC si Mediapart, la un an de presedintie. "De o parte,…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? In cestiunea fondurilor secrete ale SRI DL. PETRE ROMAN A LASAT-O CUM A CAZUT Cele mai violente interpelari, din Camera, in legatura cu sursele oculte ale SRI, provenite din exploatarea unei regii autonome, cu sediul in Craiova au apartinut…

- Ungaria incearca sa construiasca relatii ”civilizate” pe baza de ”respect reciproc” cu Romania, dar masuri precum recenta interzicere a intrarii unui cetatean ungar, oficial al Consiliului National Secuiesc, in aceasta tara ”nu va ajuta la acest proces”, a declarat sambata ministrul de externe ungar…

- "Un nou esec al eliminarii Mecanismului de Cooperare si Verificare al Comisiei Europene in 2019 va fi cauzat exclusiv de asaltul si de atacurile lui Liviu Dragnea si ale PSD la adresa sistemului de justitie. Mesajele transmise de Frans Timmermans in privinta justitiei si actiunilor guvernarilor PSD…

- Austria a depus joi o plangere la Curtea Europeana de Justitie impotriva aprobarii date de Uniunea Europeana pentru constructia a doua reactoare nucleare la Paks (sud-vestul Ungariei). Mai multe organizatii nonguvernamentale au anuntat ca vor initia o actiune similara in cazul depozitului de deseuri…

- ”Sa vina romanii și din trei gaini doua sa ni le ia? Nu mai vrem”, declara o batrana la un post de televiziune. Se vedea ca sarmana este chinuita, speriata și cine știe prin ce a trecut in viața ei. Dar cel mai vizibil era faptul ca femeia era informata prost. Cineva, totuși, le baga in cap oamenilor…

- In absența unor strategii care sa creasca nivelul tehnologic și a majorarii salariilor, Europa Centrala și de Est (ECE) va ramane in capcana veniturilor medii, fara perspectiva pentru eliminarea decalajului fața de Occident, avertizeaza o analiza realizata de Martin Myant, senior researcher la European…

- Temperaturile ridicate din ultima perioada, in plina iarna, este subiect de bucurie pentru majoritatea romanilor, dar semnal de alama pentru medici. Aceștia atrag atenția ca nu exclud izbucnirea unei epidemii, care s-ar putea prelungi pana la prmavara.