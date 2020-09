Stiri pe aceeasi tema

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) saluta demersul Asociației Distribuitorilor de Medicamente, de a importa 25.000 de cutii de Euthyrox, insa reamintește ca situația stocurilor de medicament este in continuare critica. Cantitatea de Euthyrox importata paralel…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) saluta demersul Asociației Distribuitorilor de Medicamente, de a importa 25.000 de cutii de Euthyrox, insa reamintește ca situația stocurilor de medicament este in continuare critica. Cantitatea de Euthyrox importata paralel…

- Asociatia Distribuitorilor de Medicamente (ADEM) anunta punerea pe piata a Euthyrox 100 mcg din import paralel, pentru atenuarea lipsei medicamentului originar distribuit direct. ‘Pentru a raspunde cererii crescute a pacientilor privind medicamentul Euthyrox 100 mcg comprimate, pe baza de levotiroxina,…

- Aproape 5.600 de cadre medicale din Romania s-au imbolnavit de Covid -19. Cei mai mulți dintre angajatii din spitale si din caminele de batrani au facut forme mai grave ale bolii. „Personalul din sanatate e imbatranit si epuizat profesional”, spun reprezentanții Federatiei „Solidaritatea Sanitara”.Citește…

- Ministerul Sanatații din Romania a adoptat in data de 7 august un nou protocol terapeutic, pe care spitalele din intreaga țara trebuie sa-l urmeze in tratarea bolnavilor de COVID-19. Potrivit documentului publicat in Monitorul Oficial, ghidul terapeutic include medicamente anticoagulante, antibiotice,…

- Numarul mare de infectari zilnice din tara noastra a determinat autoritatile de la Roma sa ia masuri drastice. De sambata, romanii care merg in Italia trebuie sa intre obligatoriu 14 zile in carantina. Masura, care se aplica si in cazul bulgarilor, a fost anuntata de Ministerul Sanatatii de la Roma,…

- Odata cu creșterea numarului de infectari pe teritoriul Romaniei, mai multe state europene au impus norme de carantinare de 14 zile pentru toiți cetațenii care intra pe teritoriul acestora, venind din Romania. Așa a decis și Italia, o carantinare de 14 zile pentru toți cei ce vin din Romania. Italienii…

- Ziarul Unirea Cum a reușit Italia sa scada infectarile la 230 pe zi: Nu a ieșit nimeni in strada ca nu vrea sa poarte masca sau sa se spele pe maini Romanii ar putea primi interdicție de a intra in Italia, dupa ce situația din țara noastra s-a agravat in ultima vreme. Spre comparație, Italia a raportat…