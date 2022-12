Astazi, 17 decembrie, juriul Selectiei Nationale a Eurovision Song Contest 2023 a ales 12 melodii din cele 84 care au fost inscrise in faza de preselectie a concursului. Finalistii Selectiei Nationale Eurovision Romania 2023 Adriana Moraru – Faralaes Aledaida – Bla Bla Bla AMIA – Puppet Andrada Popa – No time for... View Article