Stiri pe aceeasi tema

- In Singapore, ploua in medie 171 de zile pe an. Dar un hotel de lux de acolo a facut o oferta atragatoare pentru a se asigura ca ploaia nu strica vacanțele oaspeților sai. Astfel, hotelul ramburseaza cazarea turiștilor, daca ploua in timpul vacanței. Pachetul „Rain Resist Bliss” de la InterContinental…

- Doi turiști au crezut ca au rezervat cele mai bune locuri din avion, dar in realitate au avut parte de o experiența extrem de ciudata. Cuplul, format dintr-un fost fotbalist de la Real Madrid și o vedeta britanica, a rezervat doua locuri in fața astfel incat sa aiba parte de un zbor confortabil. Cei…

- Mișcarea anti-Valentine’s Day capata tot mai multa putere, iar reacțiile impotriva acestei sarbator;i a iubirii devin din ce in ce mai evidente in cultura moderna. Din cauza campaniilor de marketing agresive, care subliniaza presiunea sociala, se pare ca exista un trend crescator de contestare și schimbare…

- Giovanni, un italian de varsta mijlocie, a aflat cu surprindere, in 2024, ca este casatorit de mai bine de 40 de ani nu numai cu soția sa, ci și cu un cetațean britanic, relateaza Il Messaggero. Strania descoperire a fost facuta de barbat in momentul in care s-a prezentat la primaria din Castiglione…

- Fara doar și poate, telefonul este o extensie a noastra in zilele actuale. Multe persoane se confrunta cu o adevarata dependența de aceste device-uri. Dar, intr-o lume in care tehnologia exista la tot pasul, cine ar fi crezut ca, in prezent, exista orașe unde telefoanele mobile sunt interzise? Deși…

- Un pasager din India a ramas blocat in toaleta unui avion timp de mai bine de o ora, dupa ce ușa acestuia s-a defectat in timpul zborului. Barbatul se afla la bordul unui zbor SpiceJet de la Mumbai la orașul Bengaluru – o calatorie de 105 minute – cand a ramas blocat in toaleta minuscula... View Article

- Un urs infometat a provocat o paguba importanta unei mici ferme piscicole din Munții Apuseni. Animalul salbatic a „golit” de apa și, implicit, de pește doua bazine ale crescatoriei, scrie adevarul.ro Ursul „pescar” a fost surprins de camera de supraveghere a crescatoriei in timp ce incerca sa prinda…