Stiri pe aceeasi tema

- Amenzile pentru cei care iși deranjeaza vecinii ar putea crește substanțial. Astfel, vecinii galagioși s-ar putea alege cu amenzi de pana la 12.000 de lei, in cazul tulburarii repetate a liniștii, potrivit unui proiect legislativ, conform unei analize profit.ro.Astfel, amenzile pentru tulburarea liniștii…

- Amenzile pentru cei care iși deranjeaza vecinii ar putea crește substanțial. Astfel, vecinii galagioși s-ar putea alege cu amenzi de pana la 12.000 de lei, in cazul tulburarii repetate a liniștii, potrivit unui proiect legislativ, conform unei analize profit.ro.Astfel, amenzile pentru tulburarea…

- Vecinii galagioși pot fi amendați și cu 12.000 de lei, iar toate sancțiunile pentru locatarii care tulbura liniștea s-au dublat, potrivit uui proiect de lege care urmeaza sa fie aprobat de Senat. Vecinii galagioși, care ii deranjeaza pe ceilalți locatari cu petreceri, muzica la volum ridicat sau zgomote…

- Politicieni, oameni de afaceri si staruri de la Bollywood si Hollywood au ajuns ieri in India pentru o petrecere de nunta ca-n povesti. Cel mai bogat om din Asia si al zecelea cel mai avut din lume isi casatoreste fiul cel mic. Mark Zuckerberg, Rihanna și Bill Gates sunt doar cateva dintre personalitatile…

- Intr-o perioada in care interacționam tot mai puțin fața in fața, ascunși in spatele ecranelor, jocurile de societate aduc impreuna oameni care nu se cunosc. In locurile in care sunt organizate seri de board games nu ajung doar grupuri de amici. Merg acolo și cei dornici sa cunoasca lume, iar in jurul…

- Un barbat de 58 de ani a devenit clientul de coșmar al restaurantelor din orașul olandez Delft, dupa ce a mancat fara sa plateasca de cel puțin 127 de ori in ultimii ani. La inceputul acestei luni, poliția din Delft a fost chemata la un restaurant unde un barbat a incercat sa scape de plata... View…

- Daria Lupi, Cabron și DJ CATSULTAN iși unesc pentru prima data forțele și aduc in playlisturi „In bataia vantului”, un single plin de energie și pasiune, ce te va cuceri de la primele beaturi. Cu muzica și versurile compuse de catre Șerban Cazan alaturi de Cabron, Daria, Oxi și Darius, „In Bataia Vantului”…