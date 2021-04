Grupul Eurolines Romania, controlat de Dragoș Anastasiu, a preluat campingul Green Dolphin din Delta Dunarii și a extins complexul Green Village, proprietatea pe care o deține in satul Sfantu Gheorghe. Clasificat la 3 stele, Green Dolphin se intinde pe 20.000 metri pastrați, dispune de 55 de casuțe din lemn și de spațiu pentru un maximum 500 de corturi. Este, totodata, cel mai mare camping din Romania cu cinema in aer liber și locul care gazduiește anual Festivalul Internațional de Film Independent “Anonimul”. Grupul Eurolines opereaza campingul Green Dolphin din 2015, anul in care compania s-a…