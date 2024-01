Vechituri scoase la vânzare de către DSP Constanța DSP vrea sa scape de vechituri și le vinde la licitație. Astfel, mai multe bunuri scoase din funcțiune și care nu mai sunt necesare, sunt scoase la vanzare de catre instituție prin procedura ,,licitație publica deschisa cu strigare” Licitația va avea loc in data de 02.02.2024, ora 10.00, la sediul din str. Nicolae Iorga nr 89 – sala de ședințe de la demisol. Cei interesați vor putea vedea bunurile la sediul DSP Constanța, str. Nicolae Iorga nr. 89, in intervalul orar 9.00-16.00, incepand din data de 23 ianuarie pana la data de 29 ianuarie a.c.. DSP Constanța: Discutam de deșeuri ce urmeaza a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 181 de opere de arta, dintr-o selecție ce reunește trei generații de artiști, fac parte din Licitația unei Colecții corporatiste de Arta Contemporana programata marți, 30 ianuarie, de la ora 19.00. Este pentru prima data cand participa la un astfel de eveniment o colecție de opere colectate, de-a lungul…

- Capul de neuitat al extraterestrului din filmul „E.T”, legendarul halat de baie din „The Big Lebowski” si bluza purtata de printesa Diana in ziua logodnei sale vor fi puse in vanzare la sfarsitul saptamanii viitoare in Statele Unite in cadrul unei licitatii dedicate „legendelor de la Hollywood”, informeaza…

- Viaductele scoase din contractul cu UMB de pe Autostrada Transilvania se transforma intr-o telenovela cu doua feluri de episoade: "licitatie deblocata" sau "licitatie blocata". Din 27 noiembrie ruleaza din nou episodul "licitatie blocata" a viaductelor de pe A3.

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a admis contestatia formulata de Transguard Security SRL in contradictoriu cu Directia de Sanatate Publica a judetului Constanta si a dispus anularea deciziei de desemnare castigatoare a ofertei Security Guard Group SRL, anularea raportului procedurii…

- "Jeune fille au chapeau", un tablou mai putin cunoscut al pictorului francez Jean-Honore Fragonard (1732-1806), pastrat in aceeasi familie inca din secolul al XVIII-lea, va fi scos la licitatie, a anuntat luni casa Boisgirard, informeaza AFP.Licitatia este prevazuta sa se desfasoare la Paris in data…

- Edilul traseist al orașului Mihailești – județul Giurgiu, Mihai Dobre, recent trecut la PSD, a fost facut KO de catre fiul sau, Ionuț Dobre, prin faptul ca a fost condamnat azi la ani grei de inchisoare cu executare. Ionuț Dobre, fiul primarului de la Mihailești Giurgiu, Mihai Dobre, a fost astazi condamnat…

- B.E.J. OANA SILVIU, prin executor judecatoresc Oanatilde; Silviu, scoate la vanzare prin licitatie publica imobilul teren intravilan si casa, situat in Sarichioi, loc. Sarichioi, Tulcea, in suprafata de 758 mp si C1 S. construita la sol : 136 mp, S construita desfasurata:136 mp, avand numar cadastral…