EURO 2020 | Ucraina – Austria 0-1. S-a scris istorie la București Naționala de fotbal a Austriei s-a calificat in optimile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins, luni, pe Arena Nationala, cu scorul de 1-0, reprezentativa Ucrainei, in ultima etapa a Grupei C. Austria a controlat meciul disputat la București, avand nu mai puțin de 19 ocazii de gol. Austriecii au inscris o singura data, in minutul 21. David Alaba a executat un corner pana la Christoph Baumgartner, l-a executat pe portarul Bushchan. Ucraina putea egala in minutul 29, cand Shaparenko l-a pus la incercare pe Bachmann. Pana la pauza, austriacul Arnautovic a ratat doua șanse de a marca, in minutele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata de fotbal a Austriei s-a calificat in optimile de finala ale EURO 2020 dupa ce a invins formatia Ucrainei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in ultimul sau meci din Grupa C, informeaza AGERPRES . Austria, echipa mai buna, s-a impus la limita, prin golul…

- Olanda și Austria s-au calificat in optimile Campionatului European din 2020 , in urma rezultatelor inregistrate luni, in etapa a 3-a din Grupa C. Olanda a obținut maximum de puncte in faza grupelor, dupa ce s-a impus cu 3-0 și in fața Macedoniei de Nord. Golurile „Portocalei mecanice“ au fost reușite…

- Reprezentativa Austriei s-a calificat in optimile Euro-2020, dupa ce a invins, luni, pe Arena Nationala, cu scorul de 1-0, echipa Ucrainei, in ultima etapa a grupei C. A marcat: Baumgartner '21 Austria:Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Grillitsch, X. Schlager - Laimer…

- Olanda s-a calificat în optimile de finala ale Campionatului European, dupa ce s-a impus, joi, cu scorul de 2-0, în fața echipei Austriei, la Amsterdam. Dupa doua meciuri, reprezentativa pregatita de Frank de Boer ocupa primul loc în Grupa C.Golurile au fost marcate de Depay…

- Naționala Ucrainei a invins reprezentativa Macedoniei de Nord, cu scorul de 2-1, joi, intr-un meci disputat pe Național Arena, in cadrul etape a II-a a Grupei C de la EURO 2020. In prima etapa, Ucraina a fost invinsa cu 2-3 de Olanda, in timp ce Macedonia de Nord a fost invinsa cu 1-3 de Austria. Ucraina…

- Nationala de fotbal a Austriei a reusit prima sa victorie la un turneu final de Campionat European, 3-1 (1-1) cu Macedonia de Nord, duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, la cel dintai meci organizat de Romania la EURO 2020, informeaza AGERPRES . Austria s-a impus prin golurile inscrise de…

- Reprezentativa Austriei a invins, duminica seara, pe Arena Nationala, cu scorul de 3-1, selectionata Macedoniei de Nord, intr-un meci din grupa C a Euro-2020. A fost primul meci gazduit de Romania la un turneu final al Campionatului European. Au inscris: Lainer ’18, Gregoritsch ’78, Arnautovic ‘89 /…

- Primul meci disputat pe un stadion din România la un turneu final s-a terminat cu victoria Austriei. Reprezentativa pregatita de Franco Foda s-a impus duminica, pe Arena Naționala din București, scor 3-1, în fața selecționatei Macedoniei de Nord. Meciul a contat pentru Grupa C a Campionatului…