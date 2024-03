Nicki Minaj va susține primul concert în România. Unde o vor putea vedea fanii Superstarul internațional Nicki Minaj va susține primul concert in Romania. Cantareața americana va urca pe scena Saga Festival, eveniment ce va avea loc intre 5 și 7 iulie la Romaero, București. Anunțul a fost facut de organizatorii evenimentului luni, 18 martie, pe rețelele de socializare. Este pentru prima oara cand artista de muzica rap, in varsta de 41 de ani, va concerta in țara noastra, iar fanii au primit cu entuziasm anunțul. Nicki Minaj, nascuta la 8 decembrie 1982 sub numele Onika Tanya Maraj, este cantareata rap, compozitoare si actrita americana, originara din Trinidad si Tobago.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

