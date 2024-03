Românii devin mai prevăzători: Crește numărul locuințelor asigurate! Romanii devin mai prevazatori. Un numar de peste 2 milioane de case erau protejate prin asigurarea obligatorie la sfarșitul lui februarie 2024, potrivit statisticilor. Numarul exact a atins 2.066.911, marcand un grad bun de acoperire, de 21,41%, potrivit PAID Romania. Apartamentele conduc in clasamentul asigurarilor, cu 1.242.045 de polițe, urmate de case, cu 824.866. Distribuția geografica arata o preferința pentru mediul urban , unde se inregistreaza 74,2% din asigurari, comparativ cu 25,8% in rural. Defalcarea pe tipuri indica o majoritate covarșitoare (95,6%) pentru locuințele tip A, in timp… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

