Stiri pe aceeasi tema

- Ce parere are Adrian Caciu in legatura cu prețul legumelor din Piața Obor? Ministrul a fost acolo și a decis sa compare prețurile cu cele din ultimii ani. „Prețuri astazi, Piata Obor. Aș intreba (nu ca nu aș cunoaște raspunsul dar ma gandesc ca unii dintre cei carora ma adresez ar putea ieși din ipocrizia…

- Ce parere are Adrian Caciu in legatura cu prețul legumelor din Piața Obor? Ministrul a fost acolo și a decis sa compare prețurile cu cele din ultimii ani. „Prețuri astazi, Piata Obor. Aș intreba (nu ca nu aș cunoaște raspunsul dar ma gandesc ca unii dintre cei carora ma adresez ar putea ieși din ipocrizia…

- Fiind considerat cel mai aspru din punct de vedere alimentar și doar cu puține dezlegari la pește, postul Paștelui ii va costa scump pe romani anul acesta. Cele mai cautate alimente sunt legumele și verdețurile. Agricultorii spun insa ca vor fi nevoiți sa vanda kilogramul de roșii cu 30 de lei, sa acopere…

- Primele roșii și castraveți produși in Romania, in acest an, au aparut deja pe piața, iar prețurile sunt pe masura costurilor ridicate, dat fiind faptul ca suntem totuși in extrasezon. Așa cum ne-am obișnuit in fiecare an, cei care dau startul la roșii sunt producatorii de la Serra – Ivas din localitatea…

- Mijlocul lunii martie aduce pe tarabe primele tomate autohtone ale anului, insa nu oricine și le va permite. Afla, din randurile de mai jos, cat costa rosiile romanesti in piete, in 2024. Cel mai mare producator din Buzau a vorbit despre prețurile de la tarabe, ce vor fi cu aproape 10% mai mari decat…

- Oferta bogata in piețele din București, unde se gasesc de toate, inclusiv roșii, chiar daca suntem in extrasezon. Prețurile se incadreaza, insa, la extreme, adica de la exagerat de scumpe la foarte ieftin, chiar neverosimil pentru aceasta perioada. Intr-o piața de tradiție din București, de exemplu,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, afirma ca alegatorii romani nu asteapta sa li se spuna cand vor vota, ci asteapta sa vada care sunt ofertele electorale din partea formatiunilor politice care vor participa la alegerile din acest an.

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anuntat ca prima transa din acest an pentru voucherele sociale va fi acordata in a doua jumatate a lunii februarie, fiind necesara o actualizare a bazei de date in conditiile in care a crescut la 2.000 de lei venitul pe care trebuie sa-l…