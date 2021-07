EURO 2020 | Semifinala Italia – Spania s-a decis la loviturile de departajare Naționala Italiei s-a calificat in finala EURO 2020, dupa ce a invins, marti, pe Wembley, reprezentativa Spaniei, scor 4-2, in urma loviturilor de departajare, in semifinalele turneului final. Dupa cele 90 de minute de joc si a prelungirilor, scorul a fost egal, 1-1. Cea mai mare ocazie a primei reprize a avut loc chiar inainte de pauza, cand Italia a fost aproape de gol. Emerson a țintit bara, dupa ce a primit o pasa de la Insigne. Squadra Azzura a deschis scorul in minutul 60, prin Federico Chiesa, care l-a invins pe Unai Simon, cu un șut din marginea careului. ???????? Chiesa fires Italy into… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

