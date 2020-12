Europarlamentarul Eugen Tomac și-a depus demisia in urma cu doua zile din funcția de președinte al PMP, dupa ce partidul sau nu a reușit sa atinga pragul electoral și, ca atare, nu va intra in Parlament. „Trebuie cineva sa-și asume responsabilitatea pentru situația in care se afla PMP. Am decis sa-mi depun demisia, ca sa existe un responsabil… Din punct de vedere politic, sunt in situația in care trebuie sa le ofer colegilor o explicație. Voi ramane un om implicat in garda publica”, a precizat Tomac. Potrivit informațiilor noastre, Eugen Tomac va ramane „implicat in garda politica” dar nu la…